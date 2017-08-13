Роналду вошел в заявку "Реала" на матч за Суперкубок Испании

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду вошел в заявку команды на первый матч за Суперкубок Испании против "Барселоны", сообщает официальный сайт мадридцев. Хавбек "сливочных" Лука Модрич пропускает игру из-за дисквалификации.
Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:
вратари: Навас, Касилья, Зидан; защитники: Карвахаль, Рамос, Варан, Начо, Марселу, Тео; полузащитники: Кроос, Кеземиру, Асенсио, Иско, Ковачич, Себальос; нападающие: Роналду, Бензема, Бэйл, Васкес.
Напомним, первый матч за Суперкубок Испании состоится 13 августа в Барселоне на "Камп Ноу", начало игры - 23.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Ответная игра состоится в Мадриде на "Сантьяго Бернабеу" 17 августа.
📝 #RealMadrid 1️⃣9️⃣ 🆚 Barcelona#RMSupercopa #RMMovistar pic.twitter.com/vvOCheevqN– Real Madrid C.F. (@realmadrid) 13 августа 2017 г.