Сесар Навас: "У "Зенита" лучший состав в премьер-лиге"

Защитник "Рубина" Сесар Навас перед матчем 17-го тура премьер-лиги против "Зенита" заявил, что петербургский клуб располагает лучшим составом в чемпионате России. Он также добавил, что сине-бело-голубые являются сложным соперником.

- Всегда сложно играть против таких больших команд, как "Зенит", - приводит слова Наваса официальный сайт "Рубина". - У них хороший состав, длинная скамейка. Но мы со своей стороны постараемся воспользоваться нашими сильными сторонами, чтобы добиться положительного результата.

Наверно, в настоящий момент "Зенит" - лучшая команда в лиге по составу. Очень сложный соперник, к тому же будет играть на своем стадионе, но его можно победить.

"Рубин" после 16 туров занимает 9-е место в премьер-лиге, имея в активе 22 очка. "Зенит" с 34 баллами располагается на первой строчке.

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