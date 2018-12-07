15:58 | Футбол — РПЛ

Сесар Навас: "У "Зенита" лучший состав в премьер-лиге"

Обсудить
0

Защитник "Рубина"  Сесар Навас перед матчем 17-го тура премьер-лиги против "Зенита" заявил, что петербургский клуб располагает лучшим составом в чемпионате России. Он также добавил, что сине-бело-голубые являются сложным соперником.

Всегда сложно играть против таких больших команд, как "Зенит", - приводит слова Наваса официальный сайт "Рубина". - У них хороший состав, длинная скамейка. Но мы со своей стороны постараемся воспользоваться нашими сильными сторонами, чтобы добиться положительного результата.

Наверно, в настоящий момент "Зенит" - лучшая команда в лиге по составу. Очень сложный соперник, к тому же будет играть на своем стадионе, но его можно победить.

"Рубин" после 16 туров занимает 9-е место в премьер-лиге, имея в активе 22 очка. "Зенит" с 34 баллами располагается на первой строчке.

Зенит - Рубин

Все о чемпионате России - здесь

Опрос

"Зенит" проиграл в Туле. Кто теперь фаворит чемпионата России?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

http://www.rubin-kazan.ru/ru/news_items/8471-tsezar-navas-seychas-vse-mysli-o-matche-v-sankt-peterburge

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 17-й тур. Заключительный тур перед зимней паузой
Материалы других СМИ
Загрузка...