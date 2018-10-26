Сергей Веденеев: "Зенит" притормаживает, с "Крыльями" будут проблемы"

Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Веденеев считает, что матч 12-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и "Крыльями Советов" завершится вничью.

- Дело в том, что "Зенит" сейчас в целом притормаживает. Плотный календарь, необходимость ротации, утомление – все это сказывается на игре и в итоге повлияет на результат, - цитирует, - цитирует Sport-Weekend Веденеева. - И особенно будут эти проблемы видны на фоне полновесного недельного цикла подготовки соперника конкретно к "Зениту". Несложная, в общем-то, стоит задача перед "Крыльями" – вовремя прибегать в свою штрафную площадку, чтобы не пропустить гол. Тем более что скорости у "Зенита" сейчас не те, что в начале сезона.

Ротация – враг сыгранности. Неясно, какой состав у "Зенита" появится на поле. Не всё ладно в центре защиты. Маммана набирает форму прямо в бою. А самое главное, что у "Крыльев" сейчас новый тренер с богатым опытом работы в нашем чемпионате. Команда Миодрага Божовича, и в этом нет ни малейших сомнений, сыграет с предельной мотивацией, да ещё при своих трибунах. Как будто последний раз в жизни, говорят в таких случаях. Так и будет. Полагаю, что преимущества "Зенита" в этом матче не добьётся. Поэтому и ставлю на ничью.