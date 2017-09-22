Сергей Веденеев: "Дуэль между Смоловым и Кокориным - это надуманная история"

Экс-игрок "Зенита" Сергей Веденеев отметил, что не ожидает от питерской команды и "Краснодара" большого количества голов в матче 11-го тура чемпионата России. Также он подчеркнул, что нападающие Александр Кокорин и Федор Смолов вряд ли будут соперничать на поле.

– "Краснодар" при Игоре Шалимове стал играть в менее "кружевной" футбол, чем при Олеге Кононове, – приводят "Известия" слова Веденеева. – Но зато теперь они организованнее действуют в обороне и меньше пропускают мячей. "Зенит" с приходом на тренерский мостик Роберто Манчини также стал более внимателен в защите. Раньше не все игроки петербуржцев возвращались отрабатывать в обороне при потере мяча. А при итальянском специалисте это происходит регулярно. Не удивлюсь, если команды разойдутся миром, не забив друг другу ни одного гола.

Смолов и Кокорин? Они во многом похожи, начинали играть в одной команде - "Динамо". И того, и другого раньше использовали на флангах, где они носились как угорелые, но были далеки от голов. Однако сейчас оба футболиста вышли на высокий уровень и произошло это примерно в одно и то же время. Что касается их соперничества на поле, то я не думаю, что будет какая-то серьезная дуэль. Мне кажется, это больше надуманная история. Лично мне хотелось бы увидеть Александра и Федора вновь в одной команде. Было бы очень интересно посмотреть на их связку. Думаю, если они сохранят хорошую форму и продолжат выступать на таком высоком уровне, то вполне реально, что мы увидим их в основе национальной команды.