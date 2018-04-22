Сергей Ткачев: "Дзюба молодец! Топтал чужую защиту"

Полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачев после ничьей с "Зенитом" (3:3) в 27-м туре чемпионата России, выразил мнение, что его команда не заслуживала поражения в матче. Также он высоко оценил игру форварда Артема Дзюбы, который, по его словам, добавлял партнерам эмоции. Ткачев стал автором второго мяча "Арсенала", а Дзюба забил третий гол, принеся ничью. Также на его счету голевой пас в первом голе, а в эпизоде с точным ударом Ткачева он также принял участие в атаке.

– С нашей стороны был хороший футбол. Мы точно не заслуживали поражения, – сказал Ткачев. – Вся команда сыграла сегодня на 100 процентов. Обидно, конечно, что ничья. После первого тайма выходили из раздевалок с мыслью забить еще. Но это футбол. Все бывает. Понятно, что удаление сразу сказалось. Инициатива перешла к "Зениту", но слава богу, что смогли сравнять счет при счете 2:3. А в конце был еще моментик. Но силы уже были на исходе, забить не смог. Резюмируя: матч получился классным, всем должен был понравиться. Люди точно не пожалели, что пришли на стадион.

– Вспомните момент со своим классным голом.

– Пошла подача с фланга, мяч отскочил ко мне, и я оказался в штрафной совсем один. Обработал грудью и пробил с лета. Повезло – попал в ближний угол, об штангу. Очень рад, что забил. Приятно забивать таким командам.

– Вы сразу же сняли футболку. Переполняли эмоции?

– Конечно. Всегда же есть мечты такие: если удастся отличиться в матче против топового клуба, заранее планируешь, что после такого важного гола можно снять майку. Да, желтую покажут, но ничего страшного. Если оштрафуют – буду отдавать деньги.

– Какие эпизоды еще запомнились по итогам матча?

– Дзюба – молодец! Я считаю, что он абсолютно переиграл чужую защиту. Топтал всех, все выиграл. Приятно, когда есть такой форвард, который может сбрасывать мячи и играть на команду. Сегодня у нас вообще все получилось: комбинации были, скорость. Все игроки получили удовольствие, тренерский штаб – тоже. В раздевалке нам сказали, что мы молодцы. Отдельно спасибо хочется сказать болельщикам за сумасшедшую поддержку. Когда на последних минутах у нас удалили игрока и было уже тяжело, они нам очень помогли. Словно один невидимый футболист на поле появился.

– Игрой в обороне довольны?

– Понятно, что всегда есть ошибки. Голы прямым ударом с углового пропускать тоже необязательно. Надо будет разбирать, смотреть. Но главное, что мы добились положительного результата. И больше хорошего в этом матче было, чем плохого.

– Дзюба сегодня рубился словно в последний раз в жизни играл. Он вас настраивал как-то?

– Помимо того, что мы сами серьезно настраивались, Дзюба еще добавлял эмоций. Мы понимали, что этот матч важный как для него, так и для нас всех. Дзюба был нашим вдохновителем. Он нас очень подбадривал в раздевалке. (Михаил ГОНЧАРОВ)