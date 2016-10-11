Сергей Ткачев: "Другие варианты, кроме "Крыльев Советов", не рассматривал"

Полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Ткачев отметил, что перешел в самарский клуб из ЦСКА для получения игровой практики. Также игрок считает, что его команда находится не на своем месте в турнирной таблице премьер-лиги. После девяти туров самарцы расположились на предпоследней строчке.

– Самара для меня, можно сказать, родной город, - приводит пресс-служба "Крыльев Советов" слова Ткачева. - Здесь я начинал свою профессиональную карьеру. Поэтому рад вернуться сюда с целью получения игровой практики. У меня были другие варианты продолжения карьеры, но я их даже не рассматривал, когда пришло предложение из Самары. Пообщался с главным тренером ЦСКА, он сказал, что не против моей аренды.

Предсезонную подготовку мы прошли хорошо, ничего не предвещало таких результатов. Подбор игроков в "Крыльях" очень сильный. Нет слабых звеньев. Конкуренция в команде очень серьезная, что очень хорошо. Однозначно, мы находимся в турнирной таблице не на своем месте. Где-то не везет, где-то не залетает в ворота соперника то, что должно было. Поэтому и были результаты 0:0 или 0:1. В защите у нас получается играть лучше, чем в нападении. Потому что иногда играем неплохо, но не хватает лишь одного – забитых голов. Невезение, такое бывает в футболе.