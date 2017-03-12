Сергей Светлаков поддержал "Локомотив" в преддверии матча с "Краснодаром"

Российский актер Сергей Светлаков поддержал "Локомотив" в преддверии матча 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Встреча между железнодорожниками и краснодарцами состоится завтра в Москве. Начало игры - в 19.30 по столичному времени.
Российский актер Сергей Светлаков поддержал "Локомотив" в преддверии матча 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Встреча между железнодорожниками и краснодарцами состоится завтра в Москве. Начало игры - в 19.30 по столичному времени.
shpasic
ну, хоть кто-то Локомотив поддержал. один единственный человек.
11:42