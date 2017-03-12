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Сергей Светлаков поддержал "Локомотив" в преддверии матча с "Краснодаром"

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Российский актер Сергей Светлаков поддержал "Локомотив" в преддверии матча 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Встреча между железнодорожниками и краснодарцами состоится завтра в Москве. Начало игры - в 19.30 по столичному времени.

 

Вперёд, Локо!

Публикация от Сергей Светлаков (@ssvetlakov) Мар 11 2017 в 11:00 PST

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 19-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

ну, хоть кто-то Локомотив поддержал. один единственный человек.

11:42

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