Сергей Светлаков поддержал "Локомотив" в преддверии матча с "Краснодаром"

Российский актер Сергей Светлаков поддержал "Локомотив" в преддверии матча 19-го тура чемпионата России с "Краснодаром". Встреча между железнодорожниками и краснодарцами состоится завтра в Москве. Начало игры - в 19.30 по столичному времени.

Вперёд, Локо! Публикация от Сергей Светлаков (@ssvetlakov) Мар 11 2017 в 11:00 PST