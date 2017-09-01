Сергей Семак: "Я за то, чтобы на хоккей и футбол ходило больше зрителей"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак отметил, что в свободное время с удовольствием приходит на матчи "Салавата Юлаева". Он также добавил, что хотел бы, чтобы как можно больше зрителей посещало и хоккейные, и футбольные матчи.

Напомним, вчера Семак посетил матч регулярного чемпионата КХЛ между "Салаватом Юлаевым" и "Сочи" (11:3).

– Есть время свободное время, мы с удовольствием с ребятами пришли посмотреть матч, поддержать "Салават", – приводит "Бизнес Online" слова Семака.

– Как часто удается ходить на матчи "Салавата Юлаева"?

– Не так часто, не всегда получается приходить из-за расписания. Но когда есть время, приходим с удовольствием.

– В последнее время на матчи "Уфы" ходит больше зрителей, чем на матчи "Салавата". Можете сказать, что потихоньку вы становитесь главной командой в республике?

– У нас стадион больше по вместимости. Надо собирать полный стадион, но пока не получается. Но я за то, чтобы зрители везде ходили: им на хоккей, и на футбол. Чем больше, тем лучше.

– Если СКА в гости приедет, пойдете на хоккей, и за кого будете болеть?

– Пускай сначала приедут, пока я болею за "Салават".