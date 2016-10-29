02:12 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Семак: "В Италии Спаллетти точно такой же, каким был здесь"

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Известный в прошлом футболист, а ныне помощник Мирчи Луческу в "Зените" Сергей Семак отметил в интервью "СЭ", что бывший наставник сине-бело-голубых Лучано Спаллетти в "Роме" ведет себя так же, как и питерском клубе. В этом месяце Семак проходил стажировку в итальянской команде.

– Как Спаллетти отреагировал на просьбу о стажировке?

– У нас со времен его работы в "Зените" сохранились прекрасные отношения. И потом Лучано сам по себе очень радушный и гостеприимный человек. Когда мы прошлым летом были с семьей в Италии, Лучано нашел нас во Флоренции и сказал: "Вот вам ключи от моего дома – живите сколько хотите". Потом повез к себе в гости не только нас, но и друзей, которые приехали вместе с нами. Компания довольно большая, надо сказать. Супруга Лучано с маленькой дочкой тоже захотели нас повидать. Было очень приятно. Поэтому договориться насчет стажировки оказалось не сложно. Более того, пока она длилась, Лучано все свободное время проводил с нами. Несмотря на занятость. Поэтому была возможность и вечером говорить о футболе. Так что хочу выразить Спаллетти огромную благодарность.

– Лучано в "Зените" и "Роме" – разные люди с точки зрения поведения?

– В Италии он точно такой же, каким был здесь. (Сергей ЦИММЕРМАН)

Полностью интервью Семака

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