Сергей Семак: "Ростов" обороняется большими силами. С такими командами тяжело играть"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 15-го тура премьер-лиги против "Ростова" рассказал о предстоящей игре.

– Кубковую игру "Зенит" "Ростову" проиграл. Что будет главным в воскресенье?

– В том матче у нас были большие изменения в составе. На мой взгляд, была равная игра, но мы не справились со стандартами. Секретов ни у кого ни от кого нет – всем все прекрасно известно друг о друге. Приложим все усилия, чтобы победить.

– За счет чего вскрывать крепкую оборону "Ростова"?

– С любой командой, которая обороняется большими силами, тяжело играть. В "Ростове" опытные защитники, которые обучены играть с тремя центральными, хорошо ведут борьбу вверху. В нашем чемпионате немного игроков, которые могли бы решить эпизод за счет индивидуального мастерства.

В других чемпионатах многое построено именно на этом – индивидуальных действиях игроков, которые могут обыграть один в один и обеспечить преимущество на каком-то участке поля.

В кубковой игре в Ростове были неплохие моменты, которые позволяют понимать, в какую сторону нужно двигаться. Качества пока не так много, как хотелось бы, но мы работаем. Надеюсь, в дальнейшем будет лучше.

– Для Ерохина и Мевли это будет матч против их бывшей команды. Вы обсуждаете с ними, насколько это важная игра для них?

– Эмоциональная составляющая важна, игрокам в таких матчах хочется показать лучшее, на что они способны. Но мы не можем рассчитывать на эмоциональную составляющую – мы знаем сильные и слабые стороны определенного игрока, стараемся действовать от них. Зачастую настрой выливается в забитые мячи или хорошие действия. (Егор Бычков)

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