Сергей Семак: "Прекрасная игра, абсолютно заслуженный успех"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после победы над "Локомотивом" (5:3) отметил, что успех его команды стал абсолютно заслуженным, и признал, что некоторая самоуспокоенность привела к тому, что в игру вернулась интрига.

– Сыграли здорово, забили много мячей, моментов создали еще больше, – сказал Семак. – Жаль, что заставили понервничать сами себя, когда можно было спокойно довести матч до победы. А в целом прекрасная игра, абсолютно заслуженный успех. Ребята молодцы, сыграли с огромным желанием, с первой и до последней минуты, не останавливались. Порадовали болельщиков яркой и результативной игрой.

– Что случилось с командой в последние пять минут первого тайма? "Локомотив" давил, игроки не могли отдать точный пас, выйти из обороны.

– Не видел, честно. Мы играем не в дворовый футбол, а против чемпиона страны. Естественно, были моменты, когда мы владели тотальным преимуществом, были моменты, когда "Локомотив" атаковал.

– При счете 4:1, 4:2 "Зенит" не играл на удержание счета, а шел вперед. Вы поддерживаете такую тактику как тренер?

– Конечно, поддерживаю. Нужно всегда играть – и это не значит безрассудно лететь вперед. Правильно делали абсолютно – нельзя отходить назад, чтобы отстоять тот результат, который есть. Всегда нужно атаковать. Естественно, с умом, не оголяя тылы, но моменты нужно создавать. Команда, которая проигрывает, всегда рискует, и этим риском нужно пользоваться.

– "Зенит" забил пять мячей, но пропустил три. Что случилось с защитой команды?

– Наши пропущенные мячи были необязательными. Третий гол пропустили после индивидуальной ошибки, второй мяч – после рикошета, когда сложно было что-то сделать. То, что дали пробить – это минус, надо разбираться, смотреть. Три пропущенных мяча никак не говорят, что мы сегодня сыграли плохо в обороне. Мы действовали не очень надежно, доведя счет до скользкого, но пусть лучше сейчас залетают такие мячи, чем потом. То, что игра складывалась именно так, отчасти связано с самоуспокоенностью, нет ничего незаслуженного. Значит, где-то внутренне чересчур расслабились, что привело к голам в наши ворота. (Егор Бычков)