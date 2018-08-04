Сергей Семак: "Нобоа и Паредес активно работали в отборе, атака – на высочайшем уровне"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак на пресс-конференции после матча 2-го тура премьер-лиги с "Арсеналом" (1:0) отметил, что считает победу заслуженной.

– Игра была сложной, – начал Семак. – Счет скользкий, но считаю победу заслуженной. "Арсенал" – хорошо организованная команда. Отмечу, что нам нужно добавить по части стандартных положений, было много подач без опасности.

– "Зенит" снова играл без чистых опорных полузащитников. Довольны ли вы тем, как Нобоа и Паредес выполняют оборонительные функции?

– Мы готовимся к каждому конкретному матчу. Нобоа и Паредес активно работали в отборе, об атаке можно не говорить – их качество на высочайшем уровне. Они проделали большой объем работы и в Тюмени, хотя помарки были. С "Арсеналом" они сыграли лучше.

– Как оцените физическую готовность команды?

– Невозможно оценивать. Форма игроков отличается друг от друга. (Гоша ЧЕРНОВ)