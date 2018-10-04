Сергей Семак: "Контракт Кокорина? Это вопрос к руководству клуба"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Славией" (1:0) во втором туре группового турнира Лиги Европы рассказал о ситуации с контрактом Александра Кокорина. Соглашение питерцев с нападающим истечет летом 2019 года.

- Почему "Зенит" прижимался к воротам и только контратаковал? "Славия" заcтавила?

- Мы прекрасно понимали, что "Славия" любит и умеет контролировать мяч, играет длинными передачами, обостряет. У нас были шансы в первом тайме, могли извлечь выгоду для. Контроль мяча не имеет определяющего значения. Важен вопрос создания моментов для игроков. Все зависит от конкретного матча и от состояния игры. Мы не стремились к прессингу.

- Как обстоят дела с контрактом Кокорина.

- Переговоры идут. Всем нам бы хотелось, чтобы как можно быстрее решился этот вопрос. Кокорин - важный игрок для нас, мы рады его возвращению в строй. Но о контракте вопрос не ко мне, а к руководству клуба. (Гоша Чернов)

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