Сергей Семак: "Игроки приехали из сборных в разном состоянии. Против "Краснодара" сыграют те, кто находится в оптимальной форме"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что футболисты приехали в разном состоянии из расположения сборных. Он также добавил, что на встречу выйдут те, кто находится в оптимальном состоянии.

– Игроки приехали в разном состоянии, в плане тренировочной работы между ними есть большая разница, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Семак. – Сейчас наша задача привести всех в норму. Сегодня играют те, кто находится в оптимальном состоянии. У многих был небольшой срок для подготовки к матчу.

Я доволен отношением игроков к работе, каждый из них получает шанс, чтобы проявить себя. Изменения в составе связаны с тем, что у некоторых проблемы со здоровьем.

Трансляция матча "Уфа" - "Краснодар"