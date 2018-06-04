Сергей Семак: "Есть ощущение недосказанности из-за ухода из "Уфы"

Новый главный тренер "Зенита" Сергей Семак в интервью пресс-службе "Уфы" отметил, что ему немного грустно покидать башкирский клуб. Он пожелал команде успехов в следующем сезоне.

– Конечно, немного грустно оставлять команду. Есть ощущение легкой недосказанности, – подчеркнул Семак. – Есть хороший шанс пробиться в Лигу Европы через квалификацию. Хочу пожелать в этом удачи следующему тренерскому штабу.

Могу только поблагодарить каждого игрока. Все они очень профессионально относились к обязанностям. Их труд был награжден результатом. Надеюсь, что команда будет двигаться только вперед, а всплеск интереса к футболу сохранится. Надеюсь, что и новый стадион будет построен. И будет заполнен.

Большая часть моего сердца будет принадлежать Уфе и болельщикам. Буду помнить каждого игрока и сотрудника клуба. Ценю их и уважаю.