Сергей Рыжиков – об аресте Кокорина и Мамаева: "Над людьми просто издеваются"

Вратарь "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков прокомментировал справедливость содержания в СИЗО нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева​, которые арестованы за участие в двух драках в центре Москвы.

– Не знаю, как это назвать, но над людьми просто издеваются. Ребята набедокурили, совершили плохие поступки, но они не заслужили такого наказания. У нас в стране есть миллион примеров, когда люди с более жесткими деяниями получали менее строгие наказания. Мы ребят поддерживаем и переживаем за них, хоть и не кричим об этом на каждом углу. Они оступились, но нам надо их понять и отнестись более снисходительно. То, что происходит сейчас, – перебор. Это моя личная точка зрения, – приводит слова Рыжикова "Известия".

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