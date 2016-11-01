Сергей Прядкин: "Надеемся на улучшение качества судейства с приходом Будогосского"

Президент РФПЛ Сергей Прядкин в эксклюзивном интервью "СЭ" прокомментировал вопрос судейства в российском футболе. Он отметил, что назначение Андрея Будогосского на пост главы департамента судейства и инспектирования позволит упорядочить работу подразделения.

– Горячая тема старта – судейство. Ваше мнение о качестве работы рефери?

– Конечно, вопросы есть. По целому ряду матчей клубы высказывали озабоченность. Взаимодействуем по этому вопросу с РФС и во вторник будем присутствовать на сборе арбитров в Кратове. Пообщаемся, выскажем свое мнение.

– Как отнеслись к назначению Андрея Будогосского главой департамента судейства и инспектирования?

– Приход Андрея Дмитриевича позволит упорядочить работу этого подразделения – Алексей Николаев ведь продолжает судить. Знаем Будогосского достаточно давно, считаем, что это квалифицированный специалист, классный методист. Надеемся на значительное улучшение качества судейства. Плюс, безусловно, наладится взаимодействие департамента с судейским комитетом РФС. Знаем, что между двумя структурами имелись разногласия на уровне руководства. (Сергей ЕГОРОВ)