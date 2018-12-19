Сергей Прядкин: "Лимит на легионеров утвержден, до сезона-2020/21 он останется"

И.о. президента РФС Сергей Прядкин сообщил, что лимит на легионеров в российской премьер-лиге точно не изменится до сезона-2020/21. Также он заявил, что у него нет недопониманий с генеральным директором организации Александром Алаевым.

- Никаких недопониманий с Алаевым нет. Какие бы решения я не принял, они будут согласованы с ним, - сказал Прядкин. - Лимит утвержден. До сезона-2020/21 он останется, новый лимит будет связан с заявкой. Какой он будет, "10+15" или другой, будет обсуждаться. (Андрей Михайлов).

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