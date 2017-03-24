Сергей Прядкин: "Категорически против приглашения зарубежных арбитров"

Глава РФС Сергей Прядкин заявил, что российские арбитры работают не хуже иностранных и отметил, что им просто нужно дать время. Руководитель отметил, что ажиотаж с судейством связан с результатами клубов и такие ситуации всегда были.

– Я много разговаривал с руководством РФС и клубов, – цитирует "Р-Спорт" Прядкина. – Судейство– это наша забота. Во-первых, была идея приглашения зарубежных арбитров. Я категорически против. Считаю, что наши судьи не хуже, а где-то и лучше, чем в некоторых странах. Во-вторых, надо дать им время.

Ажиотаж с судейством всегда связан с результатами. Это было всегда, всегда судьи были крайними, особенно тогда, когда результата нет, спад команды или ожесточенная борьба за турнирное положение. В общем, нужно очень внимательно подходить к этому вопросу. Но при этом в судействе у нас нет уж много ошибок.