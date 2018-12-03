Сергей Петров: "Если буду хорошо выступать, то снова получу вызов в сборную России"

Защитник "Краснодара" Сергей Петров рассказал о ходе восстановления от травмы, которую получил в ноябре и не смог принять участие в играх за сборную России, куда получил вызов. Главный тренер Станислав Черчесов вызвал 27-летнего футболиста на товарищеский матч против Германии и встречи в рамках Лиги наций с Швецией.

– К сожалению, я получил микротравму в концовке игры с "Енисеем", – приводит слова Петрова сайт "Краснодара". – Приехал в сборную, сразу же прошел обследование, и по его итогам было принято решение, что нужно возвращаться лечиться в клуб. У меня на этой ноге недавно уже была травма, и если бы я продолжил тренироваться, был риск ее усугубить. Конечно, было очень обидно. Тем более, что матчи сборной предстояли с такими серьезными соперниками как Германия и Швеция. Но я не унываю. Травмы – часть нашей работы. Главное, что сейчас все в порядке. Надо продолжать работать и двигаться вперед! (улыбается)

– На твоей позиции в сборной играет Марио Фернандес, один из лидеров нынешней команды под руководством Станислава Черчесова. Как оцениваешь свои шансы заиграть в сборной в ближайшее время?

– Все будет зависеть от меня. Если буду хорошо выступать за клуб, показывать хорошую игру на своей позиции, тренеры сборной наверняка обратят на это внимание и вызовут снова.

– С другой стороны, ты же и слева тоже нередко играл, а на этой позиции сейчас в сборной нет такого "железного" игрока основы, как Фернандес…

– Да, это так. Хотя в последнее время я в клубе почти всегда играю справа, и правая нога у меня все же сильнее.

В текущем сезоне Петров сыграл в 14 матчах во всех турнирах и отдал четыре голевых передачи.