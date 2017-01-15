Сергей Овчинников: "В этом году Акинфеев блистал и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов"

Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников уверен, что 2016 год для вратаря армейцев и сборной России Игоря Акинфеева получился феноменальным. По его словам, голкипер показал хорошую игру на чемпионате Европы-2016 и блистал в премьер-лиге, и в Лиге чемпионов.

– Как вы оцениваете 2016 год для Акинфеева? С одной стороны, есть золотой сэйв в Казани, перекрыты многие рекорды, к Игорю вообще нет претензий после Euro, он единственный подходил к болельщикам после Уэльса. И в то же время, Лига чемпионов, от которой никуда не деться, - вопрос Овчинникову.

– Не понимаю вопроса про Лигу чемпионов. В чем проблема? В том, что пропускает голы?

– По мнению тех, кто критикует Акинфеева – да.

– Так все пропускают голы. Ну, выдумал кто-то этот "рекорд". Хотя масса вратарей пропускает большое количество мячей. А сколько Игорь выручает? Уму непостижимо. Его регулярно признают игроком матча, его выделяют тренеры соперников. Пропускает же не только Акинфеев, а вся команда. Давайте тогда учитывать, что когда ЦСКА забивает, то и Игорь тоже забивает.

2016-й получился для Акинфеева просто феноменальным. В отличие от, допустим, 2014-го, потому что чемпионат мира в Бразилии Игорь, как и вся команда, объективно не может записать себе в актив. Но в этом году наш вратарь блистал и в премьер-лиге, и в Лиге чемпионов. Он много выручал, в отдельных матчах только его игра оставляла команде хоть какие-то шансы. Совершал по восемь-девять сэйвов – это выше среднего показателя в Лиге чемпионов. Один из немногих, кто на очень хорошем уровне выступил на первенстве Европы. Вспомним блестящие матчи с Англией и с Уэльсом. Возвращаясь назад, упомяну и про игру со Швецией в 2015-м – фактически, один футболист своими действиями позволил продолжить борьбу за попадание в финальный турнир.

Хочу без всякого сарказма обратиться к болельщикам, которые порой руководствуются клубными пристрастиями. Ребята! Акинфеев – это достояние страны. Не важно, за кого он играет: сборная – это сборная, она у нас одна. Национальную команду надо поддерживать так же, как мы поддерживаем и любим своих детей, несмотря на то, что они, к примеру, могут плохо учиться в школе или хулиганить. (Дмитрий СИМОНОВ)

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