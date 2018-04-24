Сергей Лапочкин: "Я допустил ошибку в эпизоде с Гранквистом и Витинью. Надо было дать Андреасу желтую карточку"

Арбитр Сергей Лапочкин признался, что допустил ошибку в эпизоде с защитником "Краснодара" Андреаса Гранквиста и нападающего ЦСКА Витинью в матче 27-го тура чемпионата России. По словам Лапочкина, он должен был дать штрафной в пользу армейцев и наказать желтой карточкой игрока "быков".

– В эпизоде с Гранквистом мы допустили ошибку, мы должны были действовать по-другому, - сказал Лапочкин в эфире программы "Свисток" на телеканале "Наш футбол". - Я находился в неплохой позиции, но я не увидел какой тяжести контакт произошел. Я решил дать ЦСКА продолжить атаку.

Но надо было останавливать игру и давать желтую Гранквисту, а не красную, потому что у шведа не было злого умысла, он смотрел на мяч и контакт был скользкий. Надо было бы давать штрафной и желтую карточку, но не продолжать игру, как это сделал я.