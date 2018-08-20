Сергей Лапочкин: "Не напрягает, когда меня называют спартаковским судьей. Болельщикам же надо что-то говорить"

Судья Сергей Лапочкин, работавший на матче "Краснодар" - "Спартак" (0:1), спокойно относится к своей статистике. При судействе Лапочкина "Краснодар" проиграл 16 последних матчей, а "Спартак" победил в 19 из 24.

- Как быть со статистикой? "Краснодар" при вас проиграл шесть последних матчей, в то же время "Спартак" - выиграл 19 из 24.

- Я абсолютно спокойно отношусь к этой статистике. Достаточно посмотреть, с какими командами встречался "Краснодар" в этих матчах, а с какими - "Спартак".

- Поясните, пожалуйста.

- "Краснодар" играл с топовыми соперниками, а "Спартак" - с разными, можно сказать, со всеми. Так получилось. Так что я абсолютно спокойно реагирую на такие цифры.

- Тем не менее, вас стали называть спартаковским судьей. Вас это напрягает?

- Нет, конечно, не напрягает. Сегодня называют спартаковским судьей, завтра еще каким-то. Болельщикам и журналистам же надо что-то говорить. Так что я абсолютно спокоен. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Лапочкина