Сергей Кирьяков: "Арсенал" подаст жалобу на судейство в игре с "Амкаром"

Главный тренер "Арсенала" Сергей Кирьяков раскритиковал судейство в гостевом матче 15-го тура премьер-лиги с "Амкаром" (0:1). По словам наставника, тульская команда намерена подать жалобу на работу арбитров в этой встрече.

– Нас однозначно возмущает то, что случилось, в частности, в концовке матча, – заявил Кирьяков. – Мяч не вышел за пределы поля, был явный контакт между нашим игроком и вратарем соперника. На наш взгляд, это 100-процентный пенальти, но судья (Евгений Турбин. – Прим. "СЭ") почему-то промолчал. Понятно, что сейчас "Арсенал" борется за выживание и для нас такие эпизоды очень важны.

Мы не собирается связывать наши результаты только с судейством, но и молчать по поводу неправильных решений арбитров не будет. Там более, это уже не первый случай. В матче с "Ростовом" при скользком счете 1:2 Сесар Навас сфолил на Максимове, но арбитр (Кирилл Левников. – Прим. "СЭ") не назначил 100–процентный пенальти.

Как я уже сказала, мириться с такой ситуацией мы не намерены. Завтра собираемся написать жалобу на судейство в матче с "Амкаром". Путь компетентный люди разберут судейство в этой игре. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Арбитр правильно не назначил пенальти в ворота "Арсенала" и "Амкара"