22:15 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Сергей Карасев: "Месси на поле не видел и не слышал"

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Арбитр ФИФА Сергей Карасев отметил, что Лионель Месси является самым статусным игроком, с которому ему доводилось выходить на поле. По словам российского судьи, во время матча аргентинец не обращает внимание ни на что, кроме игрового процесса.   

- По последним инструкциям ФИФА, арбитры должны относиться с повышенным вниманием к звездам, - сказал в эфире программы "Культ Тура" Карасев. - Самая крутая звезда, с которой мне доводилось выходить на поле -  Лионель Месси. Это футболист, полностью сосредоточенный на своей работе. Он занимается своим делом, мы - своим. Аргентинец - очень спокойный игрок, который всем сердцем любит футбол. Никакой надменности.

 

 

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