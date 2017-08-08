Сергей Горлукович: "В Лиге чемпионов "Спартаку" с такой обороной ловить нечего"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович отметил после матча против "Зенита" (5:1), что у красно-белых наблюдаются огромные проблемы в защите. По его словам, москвичам необходим центральный защитник.

– Некоторые специалисты призывают разогнать чуть ли не всю оборону красно-белых.

– Да нет. Просто нужно начинать все с нуля, вернуться к тем требованиям, которые работали в чемпионский год. А центральный защитник, безусловно, необходим. В Лиге чемпионов с такой обороной ловить нечего!

– Нас ждет повторение знаменитых 1:18?

– Нет, этот рекорд спартаковцы не побьют. Просто, думаю, все болельщики будут переживать за российский клуб. Не хочется, чтобы "Спартак" ударил в грязь лицом. Но если не вернуться к прежним требованиям в игре в обороне, ничего хорошего не ждите. И дело не только в матче с "Зенитом". Встречи с "Динамо" и "Краснодаром" тоже показали серьезные изъяны. В Питере спартаковцы, наконец, нарвались на хорошую реализацию. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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