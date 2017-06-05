Сергей Герасимец: "Такими футболистами, как Данни, не разбрасываются, его еще можно было использовать"

Бывший полузащитник "Зенита" Сергей Герасимец отметил, что клуб еще какое-то время мог использовать хавбека Данни. Он добавил, что на позицию португальца теперь возьмут не одного игрока.

Действующее соглашение хавбека с санкт-петербургским клубом рассчитано до 30 июня. Он перешел в "Зенит" летом 2008 года из "Динамо". На его счету 256 матчей за сине-бело-голубых, 68 голов и 76 результативных передач.

– Как считаете, почему "Зенит" принял решение не продлевать контракт с Данни? – вопрос Герасимцу.

– У футболиста были травмы, и последние два сезона это был уже не тот Данни, который пришел и разорвал "Манчестер Юнайтед". С другой стороны, такими футболистами не разбрасываются. Его еще можно было использовать какое-то время. Сложно сказать, повлиял ли Манчини на решение клуба в этом вопросе. Наверное, без его резолюции не обошлось. Теперь, думаю, на эту позицию возьмут даже не одного игрока. Мы видим, что клуб купил Нобоа. Хотя с Данни они немного разные футболисты, но все равно это игрок середины поля. Наверняка последуют еще более громкие приобретения.

– Уровень Данни и Нобоа сопоставим?

– Данни образца своих лучших лет, когда он играл в "Динамо" и перешел в "Зенит", – это вообще лучший игрок премьер-лиги. Нобоа – один из лучших опорников, а у питерцев очень большая проблема в опорной зоне. Помимо Хави Гарсии на этой позиции после ухода Витселя игроков нет. А Гарсия – возрастной футболист, и наверняка у руководства были сомнения, что он потянет и позволит команде добиться тех целей, которые стоят. В этом отношении Нобоа перспективнее и надежнее. Он имеет большой опыт: выигрывал чемпионат России, выступал в Лиге чемпионов. Это игрок сборной. Очень надежная единица, которая усилит "Зенит". Его покупка – это точечное усиление в проблемную зону. Еще два–три года он будет полезен питерскому клубу. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"Зенит" в воскресенье приобрел хавбека "Ростова" Кристиана Нобоа, соглашение с 32-летним футболистом рассчитано на три года. Эквадорец перешел в санкт-петербургский клуб в качестве свободного агента.