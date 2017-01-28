Сергей Галицкий: "Чем больше детей будет заниматься в школе "Краснодара", тем больше шансов на появление талантов"

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал о планах расширения академии клуба, а также заявил, что планирует построить в городе несколько крытых манежей. Ранее стало известно, что клуб подпишет контракт с первым выпускником академии "Краснодара" полузащитником Ильей Жигулевым.

– Мы заканчиваем строительство еще нескольких полей, и скоро доведем их общее число в академии до 25, – цитирует сайт "Краснодара" Галицкого. – Летом начнем возведение большого стационарного крытого манежа, в котором можно будет зимой проводить серьезные соревнования. Весной открываем новую просторную и современную столовую для воспитанников и персонала площадью несколько тысяч квадратных метров. И, конечно, продолжим строительство крытых манежей по краю, сделав в этом году упор на город Краснодар.

Будем увеличивать количество детей, занимающихся в нашей базовой школе. Понятно, что все они профессиональными футболистами не станут, но, во-первых, мы хотим, чтобы мальчишки приобщились к спорту и полюбили футбол, а во-вторых, чем больше детей будет заниматься в нашей школе, тем больше шансов, что себя сумеют проявить новые таланты.