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16:12 | Футбол — РФПЛ

Сергей Фурсенко: "Приобретение Ригони - не закрытие трансферного окна"

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что клуб не завершает работу на трансферном рынке после приобретения аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони. Отметим, что летом петербургский клуб приобрел в общей сложности 13 футболистов.

– Думаю, что мы через некоторое время проведем пресс-конференцию, тогда обо всем расскажем, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Пока это не закрытие трансферного окна, есть некоторые варианты, которые прорабатываются.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4501863

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Левша

Защитник и нападающий нужны.В случае травмы Кокорина,есть сомнения,что Дриусси вытянет,а на Дзюбу уже особо не рассчитывают.

16:22