Сергей Фурсенко: "Приобретение Ригони - не закрытие трансферного окна"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что клуб не завершает работу на трансферном рынке после приобретения аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони. Отметим, что летом петербургский клуб приобрел в общей сложности 13 футболистов.

– Думаю, что мы через некоторое время проведем пресс-конференцию, тогда обо всем расскажем, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Пока это не закрытие трансферного окна, есть некоторые варианты, которые прорабатываются.