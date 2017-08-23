Сергей Фурсенко: "Приобретение Ригони - не закрытие трансферного окна"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко отметил, что клуб не завершает работу на трансферном рынке после приобретения аргентинского полузащитника Эмилиано Ригони. Отметим, что летом петербургский клуб приобрел в общей сложности 13 футболистов.
– Думаю, что мы через некоторое время проведем пресс-конференцию, тогда обо всем расскажем, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Пока это не закрытие трансферного окна, есть некоторые варианты, которые прорабатываются.
Левша
Защитник и нападающий нужны.В случае травмы Кокорина,есть сомнения,что Дриусси вытянет,а на Дзюбу уже особо не рассчитывают.
16:22