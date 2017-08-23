Сергей Фурсенко: "Потенциал Кокорина и Дзюбы выше 35 голов за "Зенит" в сезоне"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко высказал мнение, что цель забить 35 голов в сезоне не является пределом для нападающих Александра Кокорина и Артема Дзюбы. Перед стартом чемпионата России главный тренер "Зенита" Роберто Манчини заявил, что ждет от форвардов 35 голов в сезоне на двоих. При этом в семи турах чемпионата Кокорин забил шесть голов, а также один мяч в Лиге Европы. Дзюба не отличился еще ни разу в этом сезоне.

– У всех бывают сложные моменты, взлеты и падения, – цитирует ТАСС Фурсенко. – Мы рассчитываем, что все наши футболисты будут играть очень качественно, и будут забивать голы. А с точки зрения количества, думаю, что 35 голов – не предел для Кокорина и Дзюбы.