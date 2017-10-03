Сергей Фурсенко: "Манчини вправе выпускать на поле столько иностранцев, сколько считает нужным"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко подчеркнул, что клуб активно работает с молодыми игроками, несмотря на большое количество иностранцев в составе. Сегодня в Москве состоялся Совет по спорту при Президенте РФ. На нем Владимир Путин критически высказался об интернациональном составе "Зенита". Впоследствии Фурсенко подчеркнул, что воспринял слова главы государства "как конструктивную критику".

- Будете ли вы обсуждать слова Президента с главным тренером команды Роберто Манчини?

– Мы работаем в соответствии со всеми регламентами Российского футбольного союза и Европейской ассоциации футбола. Поэтому наш тренер вправе выпускать на поле то количество иностранцев, которое он считает нужным. В то же время подчеркну: мы, безусловно, должны развивать российский футбол и наших футболистов, и этим мы занимаемся ежедневно. (Максим МАКСИМОВ)

Полностью интервью Фурсенко