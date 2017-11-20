Сергей Фурсенко: "Манчини планирует доработать контракт с "Зенитом" до конца"

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что главный тренер команды Роберто Манчини планирует отработать свой контракт с клубом до конца. Соглашение итальянского специалиста с питерцами было заключено в июне 2017 года. Оно рассчитано на три года с возможностью продления еще на два.

Ранее президент Федерации футбола Италии Карло Тавеккио назвал Манчини одним из кандидатов на пост главного тренера сборной страны. Должность стала вакантной после того, как с нее был уволен Джампьеро Вентура, не сумевший вывести итальянцев на чемпионат мира 2018 года.

– Безусловно, мы слышали слова президента итальянской федерации, но, насколько мне известно, Манчини планирует доработать контракт с "Зенитом" до конца. Данная ситуация клуб не беспокоит, – цитирует ТАСС Фурсенко.