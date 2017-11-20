В FIGC подтвердили, что рассматривают Манчини в качестве нового главного тренера сборной Италии

Президент Федерации футбола Италии (FIGC) Карло Тавеккио подтвердил, что главный тренер "Зенита" Роберто Манчини входит в список кандидатов на пост наставника национальной команды, который стал вакантен после отставки Джампьеро Вентуры. Функционер отметил, что выбирать предстоит среди лучших.

Сборная Италии под руководством Вентуры впервые с 1958 года не смогла попасть на чемпионат мира-2018. Команда 69-летнего тренера проиграла Швеции в стыковых матчах (0:1 - на выезде, 0:0 - дома) за право сыграть на мировом первенстве в России.

– Сейчас у всех кандидатов контракты минимум до июня, – цитирует Le Iene Тавеккио. -Это многомиллионные контракты. Мы не можем выплатить такие компенсации.

Но мы выбираем из числа лучших. Я говорю о Анчелотти, Конте, Аллегри, Раньери и Манчини. Такие у нас есть варианты.

Напомним, Карло Анчелотти в начале сезона возглавлял "Баварию", но руководство мюнхенцев отправило его в отставку. Несмотря на это, он связан контрактными обязательствами до конца сезона-2017/18. Антонио Конте с 2016 года тренирует "Челси", Массимилиано Аллегри с 2014 года работает в "Ювентусе", а Клаудио Раньери перед началом сезона возглавил "Нант". Манчини, в свою очередь, 1 июня был назначен на пост главного тренера "Зенита".