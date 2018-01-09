Полузащитник молодежной команды "Базеля" Сергей Еременко прибыл на просмотр в "Спартак", сообщает ТАСС. 19-летний футболист пройдет с красно-белыми по крайней мере один сбор в Дубае, который продлится до 22 января. Ранее об интересе к хавбеку "СЭ" сообщали коллеги из Швейцарии.

Еременко, основное амплуа которого центральный хавбек, начинал карьеру в финском "Яро", откуда перед началом сезона-2016/17 перебрался в швейцарский клуб, где выступает за молодежный состав. Авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость Еременко в 150 тысяч евро.

Напомним, что отец Сергея – Алексей – выступал в высшей лиге СССР за ростовский СКА, московские "Спартак", "Торпедо" и "Динамо", а старшие братья играли в РФПЛ: Алексей за "Сатурн" и "Рубин", Роман за тех же казанцев и ЦСКА.