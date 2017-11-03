Сергей Даду: "Одиа сейчас живет в Бельгии и работает в футболе"

Бывший нападающий "Шерифа" и ЦСКА Сергей Даду рассказал о том, чем занимается экс-игрок армейцев Чиди Одиа. По его словам, нигириец сейчас проживает в Бельгии, где он занимается футбольной деятельностью.

- Вы говорили, что общаетесь с экс-игроком ЦСКА Чиди Одией. Как сейчас у него дела?

- Все нормально. Меня однажды просили связать его с российским корреспондентом. Но Чиди не хочет общаться с вашей прессой. Он сильно обижен. Кто-то распространил информацию, что он работает таксистом, многие подхватили. Одиа – своеобразный человек, очень ранимый. А так у него все хорошо, он живет в Бельгии. Насколько я знаю, его род деятельности связан с футболом, но детали мне неизвестны, он мне не рассказывал.

- Одно время говорили, что он живет в Америке.

- Так и было. Он жил одно время в Бостоне. Но вы знаете, не хочется лезть человеку в душу. Я рад, что у него все хорошо. Обидно, что Чиди так рано завершил карьеру из-за травмы плеча. А Евгений Леннорович (Гинер) всегда был честным человеком и не мог отчислить человека только из-за того, что у него травма. Большой за это ему респект.

- Были разговоры, что уходил из клуба он со скандалом.

- Нет, не думаю, что были какие-либо скандалы. Я знаю Евгения Ленноровича, знаю Чиди. Уверен, что Одиа об этом рассказал мне. (Павел ГУРЕВИЧ)