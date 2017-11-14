Сердар Азмун: "Бердыев - один из тех тренеров, которым хочется доверять"

Нападающий сборной Ирана и "Рубина" Сердар Азмун в интервью RT отметил, что выступать за национальную команду и клуб - разные вещи. По его словам, он вернулся в команду из Казани из-за Курбана Бердыева.

– Вы забили 22 мяча в 30 играх за сборную. Почему не получается продемонстрировать свои бомбардирские способности на клубном уровне?

– Выступать за страну – совсем не то же самое, что за клуб, особенно в эмоциональном плане. В национальной команде связь между игроками и уровень единства на порядок выше. Но это не означает, что играть за сборную легче, ведь у соперников тоже не возникает проблем с самоотдачей.

– Многие полагают, что вы перебрались из "Рубина" в "Ростов", а потом обратно, из-за Курбана Бердыева. Складывается ощущение, что вы доверяете ему больше, чем кому бы то ни было. Так ли это?

– Не хочу делать громких заявлений, но он один из тех тренеров, которым хочется доверять. Почему? Потому что когда ты видишь конечный результат и понимаешь, за счёт чего он достигается, то проникаешься уважением к тренеру.

– Вам нравится работать с ним в "Рубине"?

– На данный момент Курбан Бекиевич – один из лучших российских тренеров. В Казани все его по-настоящему уважают. Он – замечательный человек и один из немногих, кто выкладывается без остатка.