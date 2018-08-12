Семин недоволен ранним началом матча "Оренбург" - "Локомотив"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 3-го тура чемпионата России против "Оренбурга" сказал, что не давал игрокам особых указаний в связи со спецификой поля на стадионе "Газовик". Также он отметил не самое удачное время начала игры - 14.00 по московскому времени.

- Игроки не в первый раз играют на этом покрытии. Мы на нем не тренируемся, только играем, – сказал во флеш-интервью Семин.

Очень жарко. Я, честно говоря, не пойму, для чего назначать так рано - сегодня всего две игры в чемпионате. Наверное, можно было по температурным условиям сместить. Сейчас температура за 30 градусов.

"Оренбург" – "Локомотив": чемпионат России по футболу, 12 августа 2018 года, онлайн трансляция, начало – 14.00 (мск)