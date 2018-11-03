Семин надеется на скорое возвращение Смолова

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы в домашнем матче 13-го тура чемпионата России над "Арсеналом" (3:1) сообщил, что Федор Смолов близок к возвращению на поле. 28-летний россиян не играл с 26 сентября - он получил травму в кубковой встрече против "Балтики" (3:2 д.в.).

– Смолов с "Арсеналом" попал в заявку. В следующем матче его ждать на поле?

– Надеемся, что в ближайшее время вернется. Сегодня вот сыграл Фарфан, 45 минут для него было достаточно. Он старался, но результативных действий от него не было. (Александр Рогулев)​