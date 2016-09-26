Семин, Каррера и Гончаренко будут оштрафованы

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке дня на заседании комитета, которое состоится 28 сентября в Доме футбола. Он отметил, что главные тренеры "Локомотива", "Спартака" и "Уфы" – Юрий Семин, Массимо Каррера и Виктор Гончаренко соответственно – могут быть наказаны за выход за пределы технической зоны.

– Матч ЦСКА – "Краснодар". Болельщики хозяев использовали пиротехнику. Во встрече "Ростов" – "Локомотив" болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, а поклонники гостей использовали еще и пиротехнику. Также главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи, – сказал Григорьянц. – В поединке "Спартак" – "Уфа" болельщики хозяев использовали пиротехнику, а главные тренеры команд Массимо Каррера и Виктор Гончаренко выходили за пределы технической зоны без разрешения судьи. (Сергей АСТАХОВ)