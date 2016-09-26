Семин, Каррера и Гончаренко будут оштрафованы

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о повестке дня на заседании комитета, которое состоится 28 сентября в Доме футбола. Он отметил, что главные тренеры "Локомотива", "Спартака" и "Уфы" – Юрий Семин, Массимо Каррера и Виктор Гончаренко соответственно – могут быть наказаны за выход за пределы технической зоны.
– Матч ЦСКА – "Краснодар". Болельщики хозяев использовали пиротехнику. Во встрече "Ростов" – "Локомотив" болельщики обоих клубов скандировали ненормативную лексику, а поклонники гостей использовали еще и пиротехнику. Также главный тренер "Локомотива" Юрий Семин выходил за пределы технической зоны без разрешения судьи, – сказал Григорьянц. – В поединке "Спартак" – "Уфа" болельщики хозяев использовали пиротехнику, а главные тренеры команд Массимо Каррера и Виктор Гончаренко выходили за пределы технической зоны без разрешения судьи. (Сергей АСТАХОВ)
besnebes1
Когда уже этот сброд разгонят?
16:27 26 сентября
Vasildorf
"Матч ЦСКА – "Краснодар". Болельщики ГОСТЕЙ использовали пиротехнику". Вот чего нас полчаса на гостевой трибуне мариновали оказывается - из-за пиротехники. Понел. Ну тогда мы легко отделались - менты и стюарды были вполне себе любезны. Никого не приняли. Понравилось видимо.
13:13 26 сентября
Вопреки
Клоуны ангажированные цсковским решалой... Ты бы сначало дело Гершковича доведи до ума, а не предлагай ему вновь поболеть... А то на КДК он болен, а на Конференцию в наглую прибыл, чтобы не дай бог не прокатили с членством. Вот болото - что КДК, что комитет по этике... 5 мес. уже Слуцкого оберегают, боясь гнева Гинера. А-У, господин Мутко... Вы уже приняли решение для себя решение какую позицию занимать в отношении главных заговорщиков ?
12:57 26 сентября
карельский свинопас
на матче ЦСКА разве были болельщики гостей?кучка работников магнита зажгла свои медкнижки....
12:50 26 сентября