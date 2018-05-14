Семак покинул заседание совета директоров "Зенита"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак уехал из здания "Газпрома", где в эти минуты проходит заседание совета директоров "Зенита", передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ. Экс-полузащитник "Зенита" пробыл на мероприятии полтора часа.
Напомним, в воскресенье болельщик "Зенита" Иван Заманков, ставший миллионным посетителем стадиона "Санкт-Петербург", озвучил список из пяти кандидатов на пост тренера петербургского клуба, предоставленный заместителем спортивного директора клуба Вячеславом Малафеевым. В него вошли Сергей Семак, Марсело Гальярдо, Маурицио Сарри, Хорхе Сампаоли и Паулу Фонсека.
Сергей Семак уехал с совета директоров "Зенита". Заседание продолжается. pic.twitter.com/QcU8H3T8d0– Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 14 мая 2018 г.
grroznyi85
Неужели сказал что не готов пока тренировать "Зенит"?
17:17
Serenky25
Сергей Богданович еще может за ЦСКА поиграть.
17:17
shpasic
баламошка, ну, рассказывай, сколько будешь зарабатывать на новом месте!
17:14