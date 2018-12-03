22:30 | Футбол — РПЛ

Семак объяснил отсутствие в стартовом составе "Зенита" Нету и Мамманы

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения от тульского "Арсенала" в гостевом матче 16-го тура РПЛ (2:4) объяснил отсутствие Луиша Нету и Эммануэля Маммана в составе. При этом тренер назвал ключевым третий гол оружейников, который был забит после ошибки Михи Мевли.

– Последние две встречи сыграли на ноль, никаких претензий к нашей обороне в этих матчах не было (с "Ростовом" в РПЛ и "Копенгагегом" в Лиге Европы. – Прим. "СЭ"). Поэтому вышли те футболисты, которые ранее сыграли хорошо, – сказал Семак на послематчевой пресс-конференции. (Артем Агапов)

Арсенал Т - Зенит

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