Семак назвал ключевым гол "Арсенала" в ворота "Зенита" после ошибки Мевли

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после поражения от тульского "Арсенала" в гостевом матче 16-го тура РПЛ (2:4) констатировал, что в третий раз за вечер его команде было отыграться сложно. Эванс Кангва отличился на 74-й минуте после ошибки Михи Мевли.

– Матч для нас начался неудачно – пришлось отыгрываться. Естественно, этим поставили себя в сложные условия. "Арсеналу" по такому матчу как раз удобно играть, ведя в счете и имея возможность и пространство для быстрых атак, – сказал Семак на послематчевой пресс-конференции. – В целом огорчает то, как мы сыграли, прежде всего, в обороне. Казалось, забили второй мяч, вернулись в игру и выровняли ситуацию. Но ошибка и третий пропущенный мяч повлияли с точки зрения психологии. В третий раз не хватило сил, чтобы пойти на штурм и отыграться. Моменты были, но времени оставалось мало. И сделать что-либо за оставшийся отрезок, к сожалению, не смогли.

– Ключевой момент в игре – третий или все же четвертый гол?

– Думаю, третий. Это не просто мяч, а достаточно обидный. Он серьезно повлиял на ход матча. Но четвертый, понятно, серьезно осложнил нашу задачу по спасению этого матча. (Артем Агапов)

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