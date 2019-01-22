Семак объяснил отсутствие Паредеса в матче с "Локомотивом"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что полузащитник Леандро Паредес не принял участие в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Локомотива" (1:3) из-за того, что не был готов к этой игре. Ранее сообщалось, что 24-летний аргентинец близок к переходу в "Челси".

- Уровень игроков "Локомотива", которые вышли в первом тайме, позволял контролировать мяч, - сказал Семак в эфире канала "Матч ТВ". - Результат? Простая ошибка вратаря изменила внутреннее состояние. Мы проигрывали и по качеству, и по количеству моментов в первом тайме. Это справедливая игра. "Локо" смотрелся лучше, свежее и заслуженно победил. У нас нет двух равноценных составов, а есть по два игрока на каждую позицию. Паредес? Он не был готов, поэтому и не вышел.

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