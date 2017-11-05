Семак – о матче со "Спартаком": "Риск "Уфы" не увенчался успехом"

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак после матча 16-го тура чемпионата России со "Спартаком" (1:3) подчеркнул, что второй пропущенный гол заставил команду раскрыться пойти вперед. По словам специалиста, риск не увенчался успехом.

– Мы забили первыми, но до перерыва немного позиционных атак проводил "Спартак", – сказал Семак в эфире телеканала "Наш футбол". – Во втором тайме стали играть лучше, но гол Промеса поставил нас в ситуацию, когда нужно было рисковать. Полумоменты у нас были, но риск не увенчался успехом. Мы получили третий гол, и отыграться было сложно. На этом игра закончилась.