10:56 | Футбол — РПЛ

Селихов и Зе Луиш и Зобнин не сыграют с "Ростовом"

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Александр Селихов и Зе Луиш и Роман Зобнин не сыграют в первом матче товарищеского турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер"с "Ростовом". Об этом сообщил руководитель медицинского департамента красно-белых Михаил Вартапетов.

- Роман недавно перенес операцию, и мы решили не рисковать. Временно он переведен на индивидуальный режим подготовки, - приводит пресс-служба клуба слова Вартапетова.

Селихов и Зе Луиш пропустят игру из-за температуры. Все трое совершили прогулку во время утренней тренировки.

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