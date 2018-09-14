Себастьян Хольмен: "Неудачи Смолова? Он все равно один из лучших форвардов чемпионата"

Защитник "Динамо" Себастьян Хольмен после матча седьмого тура РПЛ с "Локомотивом" (1:1) пожалел, что бело-голубые не смогли обыграть действующего чемпиона и высказался об игре нападающего Федора Смолова.

- 1:1 - хороший результат для "Динамо"?

- И да, и нет. Тяжелая игра была. Все-таки "Локомотив" - действующий чемпион. Но сейчас можно сказать, что надо было набирать три очка. Хотя и так нормально.

- По-вашему, "Локомотив" забил из офсайда или нет?

- Нам сказали, что мяч отскочил от одного из наших игроков.

- "Локо" не так хорош в этом сезоне. Вы как думаете, какое место займут "железнодорожники" в чемпионате?

- Чемпионом всегда быть тяжело. В таком случае каждый хочет тебя победить. "Локомотив" - сильная команда. У него все наладится.

- Смолов не в лучшей форме этой осенью. Он - лучший форвард чемпионата России?

- Один из.

- Как Луценко?

- Луценко тоже хорош. (Ярослав СУСОВ)

Все о чемпионате России - здесь