Себастьян Дриусси: "Паредес счастлив в "Зените". Думаю, он здесь надолго"

Аргентинский нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси в интервью "СЭ" прокомментировал информацию о том, что его соотечественник Леандро Паредес может покинуть петербургскую команду.

– Ваш соотечественник Ригони уже в "Аталанте". Ходит слух, что Паредес вскоре тоже может уехать. Вас беспокоит, что аргентинская банда разделяется?

– Бог однажды сделал так, что все мы оказались в одном месте. Но теперь каждый сам выбирает свой путь. Всем нам хочется чаще играть, и Эмилиано отправился в Италию именно за игровой практикой. Каждый из нас мечтает выступать за сборную, где очень большая конкуренция среди молодых футболистов, и только постоянно играя мы можем что-то показать и доказать. Лео счастлив в "Зените", я вижу это. Так что думаю, он здесь надолго. А Эмилиано переезд сразу пошел на пользу – он начал забивать, и это самое главное. (Егор БЫЧКОВ)