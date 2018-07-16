"Счастлив надеть любимую майку". Джикия - о возвращении на поле

Защитник "Спартака" Георгий Джикия признался, что счастлив вернуться на поле. 24-летний игрок вчера принял участие в контрольном матче против "Пролетера" (3:0), сыграв впервые с января.

- Счастлив, что вернулся. - сказал Джикия в интервью пресс-службе "Спартака". - Счастлив, что надел свою любимую майку. Нигде не жмет, буду работать дальше, ведь есть, в чем прибавлять.

Напомним, Джикия получил тяжелую трамву в контрольном матче против "Шанхая Шанган" 18 января 2018 года.

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