"Счастлив надеть любимую майку". Джикия - о возвращении на поле

Защитник "Спартака" Георгий Джикия признался, что счастлив вернуться на поле. 24-летний игрок вчера принял участие в контрольном матче против "Пролетера" (3:0), сыграв впервые с января.
- Счастлив, что вернулся. - сказал Джикия в интервью пресс-службе "Спартака". - Счастлив, что надел свою любимую майку. Нигде не жмет, буду работать дальше, ведь есть, в чем прибавлять.
🎥 #Спартак - @nsfkproleter. Как это было– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 июля 2018 г.
⚠ Георгий Джикия делится эмоциями о своем возвращении в футбол! 💪
А на вопросы об игре ответили @salvatorebocch и Александр Селихов.
🔴⚪️ Смотрим 👇🏻https://t.co/hxWexRqdXz#СпартакПролетер - 3:0#КрасноБелыеВАвстрии 🇦🇹 pic.twitter.com/Q1Eb9oVHaE
Напомним, Джикия получил тяжелую трамву в контрольном матче против "Шанхая Шанган" 18 января 2018 года.
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