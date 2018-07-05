Самюэль Жиго: "Знал, что у "Спартака" богатая история"

Новичок "Спартака" Самюэль Жиго заявил, что знал о богатой истории московского клуба. 24-летний защитник стал игроком красно-белых в начале июня.

- "Спартак" знают в Европе, я многое слышал об этом клубе, - сказал французский игрок в интервью пресс-службе красно-белых. - Знал о том, что у "Спартака" богатая история. Новую информацию буду получать в процессе работы.

Он также добавил, что постарается оправдать надежды руководства команды и болельщиков.

- Рад, что мне предоставилась возможность выступать за "Спартак". Я хотел бы полностью оправдать надежды тех, кто сделал мне такое прекрасное предложение. Знаю, что у "Спартака" очень много болельщиков. Буду ощущать их поддержку, - сказал Жиго.

Жиго выступал за "Гент" с января 2017 года по май 2018. В прошлом сезоне он сыграл за клуб 44 матча (20 побед, 11 ничьих и 13 поражений), забив 2 мяча и сделав 4 результативные передачи.

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