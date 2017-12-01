Самедов и Педро Роша - в стартовом составе "Спартака" на матч с "Арсеналом"

Стали известны стартовые составы "Арсенала" и "Спартака" на матч 19-го тура чемпионата России. С первых минут на поле появятся полузащитник красно-белых Александр Самедов и нападающий Педро Роша.

"Арсенал": Габулов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Сунзу, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Чаушич, Джорджевич, Кангва.

Запасные: Левашов, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Дельгадо, Максимов, Берхамов, Александров, Сикоев, Расич.

"Спартак": Селихов, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Джикия, Самедов, Глушаков, Мельгарехо, Пашалич, Луиз Адриану, Педро Роша.

Запасные: Ребров, Максименко, Таски, Рассказов, Петкович, Самсонов, Попов, Зобнин, Бакаев, Зе Луиш.

Встреча между командами начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.